Muguruza neemt eerste horde overtuigend op US Open - Kvitova kent meer moeite met Jankovic

Door: redactie

28/08/17 - 19u12

© afp.

Garbiñe Muguruza is overtuigend begonnen aan de US Open. De als derde geplaatste Spaanse tennisster zette in de eerste ronde de Amerikaanse Varvara Lepchenko eenvoudig aan de kant. Na iets meer dan een uur was de partij al klaar: 6-0, 6-3.

Muguruza, die in juli Wimbledon op haar naam schreef en vorig jaar de beste was op Roland Garros, speelt woensdag in de tweede ronde tegen Duan Ying-ying uit China of de Amerikaanse qualifier Claire Liu. Muguruza kan met winst op de US Open de eerste plaats op de wereldranglijst in handen krijgen. Lees ook Elise Mertens bereikt met 39e plaats hoogste WTA-ranking ooit

