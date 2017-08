Kim Clijsters begeleidt Yanina Wickmayer op US Open

Bewerkt door Glenn Van Snick

26/08/17 - 22u06 Bron: Belga

© photo news.

Kim Clijsters is opnieuw op de US Open, het grandslamtoernooi waar ze in 2012 een punt achter haar tenniscarrière zette. De 34-jarige Limburgse zal er Yanina Wickmayer (WTA 130) ondersteunen en in de tweede week ook deelnemen aan het toernooi voor legendes. "Ik doe dit puur uit vriendschap. Het is ook niet de eerste keer dat ik haar help. We kunnen het zeer goed vinden met elkaar", vertelde Clijsters.