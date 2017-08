Bemelmans en Mertens loten lastige tegenstanders op US Open, haalbare kaarten voor Goffin en Darcis

Bewerkt door: XC

Ruben Bemelmans krijgt met het Franse zestiende reekshoofd Lucas Pouille een harde noot te kraken in de eerste ronde van het US Open. David Goffin, het negende reekshoofd op het hardcourt in New York, treft de Fransman Julien Benneteau. Steve Darcis kijkt de Argentijn Guido Pella in de ogen. Daarnaast neemt Elise Mertens het op tegen het Britse vijftiende reekshoofd Madison Keys.

Vooral Ruben Bemelmans, die meteen geplaatst is voor de hoofdtabel van het US Open, moet meteen vol aan de bak. De 29-jarige Limburger stond nog nooit eerder tegenover de zes jaar jongere Pouille, die dit jaar het graveltoernooi van Boedapest en het grastoernooi van Stuttgart op zijn naam schreef. Twee jaar geleden schopte Bemelmans het bij zijn debuut op het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar meteen tot in de derde ronde.



Goffin kon na zijn enkelblessure die hij opliep op Roland-Garros allesbehalve overtuigen. In Umag, Gstaad en Montreal strandde Belgiës beste tennisspeler telkens in de tweede ronde, in Cincinnati slaagde hij er niet eens in de eerste horde te nemen. Op het US Open krijgt de 26-jarige Luikenaar met de negen jaar oudere Benneteau een verraderlijke, maar haalbare tegenstander. Ze troffen elkaar nooit eerder op het ATP-circuit. Goffin bereikte in 2014 en 2015 de derde ronde.



Darcis kan zichzelf een streekduel op Amerikaanse bodem cadeau doen, maar dan moet hij in de eerste ronde wel voorbij Pella zien te raken. De 33-jarige Luikenaar verloor vorig jaar op het Australian Open de enige confrontatie tegen de 27-jarige Argentijn. In de tweede ronde wacht een mogelijk Belgisch onderonsje met Goffin. Darcis raakte in acht deelnames nooit verder dan de tweede ronde van het US Open.

