Joris De Loore dicht bij hoofdtabel van de US Open

Door: redactie

25/08/17 - 06u42 Bron: Belga

© photo news.

© photo news.

Joris De Loore (ATP 199) heeft zich geplaatst voor de derde en laatste ronde van de kwalificaties voor de US Open. De Belg speelde de 19-jarige Zuid-Koreaan Duckhee Lee (ATP 163) naar huis in twee sets: 6-4, 6-2. De 24-jarige De Loore neemt het in de laatste kwalificatieronde op tegen de Spanjaard Adrian Menendez-Maceiras (ATP 148). Die won zijn tweede kwalificatieronde van de Argentijn Facundo Bagnis (ATP 109) die door een blessure in de eerste set de handdoek in de ring moest gooien.



Indien De Loore de derde kwalificatieronde wint, zal hij voor het eerst in zijn carrière op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi prijken. In Wimbledon werd hij nog in de laatste kwalificatieronde uitgeschakeld in vijf sets.