David Goffin reekshoofd nummer 9 in New York, Nadal en Pliskova zijn nummers 1

24/08/17 - 20u23 Bron: Belga

US Open

Pliskova topreekshoofd bij vrouwen

De Tsjechische Karolina Pliskova, 's werelds nummer één in het vrouwentennis, vormt bij de vrouwen het eerste reekshoofd op het US Open. Pliskova, vorig jaar verliezend finaliste in New York, behield maandag maar nipt haar eerste plaats op de wereldranking. De Roemeense Simona Halep (WTA 2) is het tweede reekshoofd.



De Spaanse Garbine Muguruza (WTA 3) en de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 4) beginnen als respectievelijk het derde en vierde reekshoofd aan het grandslamtoernooi. De Duitse titelverdedigster Angelique Kerber (WTA 6) vormt reekshoofd nummer zes. De top tien van het vrouwentennis tekent present op het US Open.



De reekshoofden:

1. Karolina Pliskova (Tsj)

2. Simona Halep (Roe)

3. Garbine Muguruza (Spa)

4. Elina Svitolina (Oek)

5. Caroline Wozniacki (Den)

6. Angelique Kerber (Dui)

7. Johanna Konta (GBr)

8. Svetlana Kuznetsova (Rus)

9. Venus Williams (VSt)

10. Agnieszka Radwanska (Pol)

11. Dominika Cibulkova (Slk)

12. Jelena Ostapenko (Let)

13. Petra Kvitova (Tsj)

14. Kristina Mladenovic (Fra)

15. Madison Keys (VSt)

16. Anastasija Sevastova (Let)

17. Elena Vesnina (Rus)

18. Caroline Garcia (Fra)

19. Anastasia Pavlyuchenkova (Rus)

20. Coco Vandeweghe (VSt)

21. Ana Konjuh (Kro)

22. Peng Shuai (Chn)

23. Barbora Strycova (Tsj)

24. Kiki Bertens (Ned)

25. Daria Gavrilova (Aus)

26. Anett Kontaveit (Est)

27. Zhang Shuai (Chn)

28. Lesia Tsurenko (Oek)

29. Mirjana Lucic-Baroni (Kro)

30. Julia Goerges (Dui)

31. Magdalena Rybarikova (Slk)

32. Lauren Davis (VSt)