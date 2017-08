Raonic volgende grote naam die forfait geeft - De Loore naar tweede kwalificatieronde

YP

24/08/17

US Open Joris De Loore (ATP 199) heeft zich afgelopen nacht geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het US Open, het vierde en tevens laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

De Loore versloeg in de openingsronde van de kwalificaties de Oekraïner Illya Marchenko (ATP 162) in 3 sets met 6-3, 3-6 en 4-6. De match duurde net geen twee uur. In de tweede ronde ontmoet de enige Belgische man in de kwalificaties Duckhee Lee (ATP 163). De Zuid-Koreaan was in New York met 6-4 en 6-3 te sterk voor de Oostenrijker Gerald Melzer (ATP 134). Eerder op de dag strandden Maryna Zanevska (WTA 105) en Ysaline Bonaventure (WTA 281) in de eerste kwalificatieronde bij de vrouwen.

Polsblessure houdt Milos Raonic weg uit New York

Milos Raonic moet forfait geven voor de US Open. De Canadees, nummer 11 op de wereldranglijst, heeft nog te veel last van een polsblessure. "Ik heb alles geprobeerd om voor de US Open te herstellen van deze kwetsuur. Maar jammer genoeg is de pijn te fel en zie ik, na overleg met de dokters, geen andere optie dan mij terug te trekken", laat Raonic weten in een bericht op Instagram.



Raonic kwam voor het laatst in actie begin augustus. Hij ging er toen al na een wedstrijd uit op het Masters 1.000 in Montreal. Daarna gaf hij forfait voor Cincinnati.



Raonic liet zijn linkerpols inmiddels opereren. Daarbij werden enkele stukjes bot verwijderd. De Canadees hoopt dit seizoen nog in competitie te kunnen treden. Op de US Open kende Raonic nog nooit echt succes. Vorig jaar sneuvelde hij in de tweede ronde. Zijn beste uitslag is een achtste finale (in 2012, 2013 en 2014).



De verliezend finalist van Wimbledon 2016 is al de vierde topspeler bij de mannen die afzegt voor de US Open (28/8-10/9) na de Serviër Novak Djokovic (elleboog), de Zwitserse titelverdediger Stan Wawrinka (knie) en de Japanner Kei Nishikori (hand).