Elise Mertens dankzij forfait in halve finale New Haven - Raonic volgende grote naam die forfait geeft

24/08/17 - 22u55 Bron: Belga

De Chinese Shuai Zhang (WTA 29) heeft forfait gegeven voor haar kwartfinale tegen Elise Mertens (WTA 46) op het WTA-toernooi in het Amerikaanse New Haven (hard/776.000 dollar). Daardoor staat onze landgenote meteen in de halve finales. Mertens, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel knokte, neemt het bij de laatste vier op tegen ofwel de Slowaakse Dominika Cibulkova (WTA 11), het tweede reekshoofd, ofwel de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 20).



Kirsten Flipkens moest in de kwartinale haar meerdere erkennen in de Australische Daria Gavrilova (WTA 26). De Kempense, eveneens kwalificatiespeelster in New Haven, verloor met 6-2 en 6-4 na 1 uur en 45 minuten. In het dubbelspel treedt Flipkens nog aan in de kwartfinales. Samen met de Nederlandse Demi Schuurs neemt ze het op tegen de Australische tweede reekshoofden Ashleigh Barty en Casey Dellacqua. Bij winst wacht in de halve finales een duel met Mertens en de Tsjechische Kristyna Pliskova. Lees ook Samantha Stosur, winnares in 2011, zegt af voor US Open door polsblessure

Bonaventure en Zanevska verliezen in eerste ronde van kwalificatietoernooi Joris De Loore. © epa.

Joris De Loore (ATP 199) heeft zich afgelopen nacht geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het US Open, het vierde en tevens laatste grandslamtoernooi van het seizoen. De Loore versloeg in de openingsronde van de kwalificaties de Oekraïner Illya Marchenko (ATP 162) in 3 sets met 6-3, 3-6 en 4-6. De match duurde net geen twee uur.



In de tweede ronde ontmoet de enige Belgische man in de kwalificaties Duckhee Lee (ATP 163). De Zuid-Koreaan was in New York met 6-4 en 6-3 te sterk voor de Oostenrijker Gerald Melzer (ATP 134).



Eerder op de dag strandden Maryna Zanevska (WTA 105) en Ysaline Bonaventure (WTA 281) in de eerste kwalificatieronde bij de vrouwen. © afp.