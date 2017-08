De Loore naar tweede kwalificatieronde US Open

YP

24/08/17 - 06u47 Bron: Belga

© epa.

Joris De Loore (ATP 199) heeft zich afgelopen nacht geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het US Open, het vierde en tevens laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

De Loore versloeg in de openingsronde van de kwalificaties de Oekraïner Illya Marchenko (ATP 162) in 3 sets met 6-3, 3-6 en 4-6. De match duurde net geen twee uur.



In de tweede ronde ontmoet de enige Belgische man in de kwalificaties Duckhee Lee (ATP 163). De Zuid-Koreaan was in New York met 6-4 en 6-3 te sterk voor de Oostenrijker Gerald Melzer (ATP 134).



Eerder op de dag strandden Maryna Zanevska (WTA 105) en Ysaline Bonaventure (WTA 281) in de eerste kwalificatieronde bij de vrouwen.