'Overspannen' Tomic maakt comeback op US Open

23/08/17 - 07u47 Bron: ANP

Bernard Tomic keert binnenkort bij de US Open terug op de baan. De Australische tennisser kwam niet meer in actie sinds hij na zijn nederlaag op Wimbledon verklaarde zich tijdens die partij stierlijk te hebben verveeld. Het kwam hem onder meer op een conflict met één van zijn belangrijkste sponsors te staan. Het 24-jarige talent verklaarde daarna nog in een interview dat hij alleen speelde voor het geld, en dat hij zonder zich overdreven in te spannen aardig kan rondkomen.



Volgens insiders is Tomic, ooit in de buurt van een klassering in de top tien maar inmiddels nummer 146 van de wereld, overspannen. Hij zou de rust van de laatste weken hard nodig hebben gehad.