Titelverdediger Wawrinka past voor US Open vanwege knieblessure

4/08/17 - 16u52 Bron: AD

Titelverdediger Stan Wawrinka doet dit jaar niet mee aan de US Open. De Zwitser heeft te veel last van een knieblessure.

Wawrinka werd in de eerste ronde van Wimbledon al uitgeschakeld door de Rus Daniil Medvedev. Toen had de tennisser al last van zijn knie. De 32-jarige Wawrinka geeft op zijn Facebookpagina aan dat hij geopereerd is en in 2018 weer de tennisbaan op gaat.



"Ik houd van deze sport en zal keihard werken om sterker terug te komen. Na een gesprek met het team en de dokter heb ik de moeilijke keuze moeten maken om geopereerd te worden. Dit was de enige oplossing om te zorgen dat ik kan blijven tennissen", schrijft de drievoudig Grand Slam-winnaar.



Eerder gaf Novak Djokovic al aan niet mee te doen aan het laatste Grand Slam-toernooi van het seizoen.