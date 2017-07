Djokovic moet mogelijk afzeggen voor US Open

Door: redactie

24/07/17 - 18u16 Bron: Belga

© ap.

Novak Djokovic (ATP 4) gaat zich mogelijk afmelden voor de US Open. Volgens zijn arts Zdenko Milinkovic heeft de voormalige nummer één van de wereld nog te veel last van een elleboogblessure. Dat vertelde de dokter vandaag aan de Servische krant Sportski Zurnal.

Djokovic gaf in de kwartfinale van Wimbledon op omdat hij Tomas Berdych wegens een elleboogblessure onvoldoende partij kon bieden. Volgens arts Milinkovic moet de Serviër nog zes tot twaalf weken rusten.



De US Open gaat op 28 augustus in New York van start. Djokovic won de grandslam op hardcourt tweemaal.