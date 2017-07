Prijzengeld US Open stijgt dit jaar naar recordhoogte

Door: redactie

18/07/17 - 20u30 Bron: Belga

Afgelopen week verdienden Roger Federer en Garbiñe Muguruza als winnaars van Wimbledon beiden 'slechts' 2,6 miljoen euro. © afp.

De organisatie van de US Open pronkt met de grootste prijzenpot ooit bij een tennistoernooi. Voor de komende editie van het grandslamtoernooi in New York overstijgt het prijzengeld voor het eerst de grens van 50 miljoen dollar, om precies te zijn 50,4 miljoen (omgerekend 43,6 miljoen euro). Volgens de Amerikanen viel er nog nooit zoveel geld te verdelen bij een tennistoernooi.