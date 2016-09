Wawrinka stunt en verslaat Djokovic in zinderende finale US Open

Door: redactie

12/09/16 - 01u25

US Open De mannenfinale van de US Open tussen Novak Djokovic en Stanislas Wawrinka, de apotheose van twee weken toptennis, is na een zinderende strijd beslist in het voordeel van Stanislas Wawrinka. De als derde geplaatste Zwitser steeg in de finale van het laatste grandslamtoernooi van het jaar boven zichzelf uit. Met bij vlagen grandioos tennis wist hij de nummer één van de wereld van zijn dertiende major af te houden. Wawrinka zegevierde na 3 uur en 54 minuten in vier sets: 6-7 (1) 6-4 7-5 6-3. De Zwitser won nog nooit eerder op de Flushing Meadows, maar versloeg vorig jaar in de finale van Roland Garros wel 'Nole' in vier sets.

© getty. © photo news. © ap. Djokovic versus Wawrinka: episode 25 alweer. In de onderlinge ontmoetingen leidde de Serviër met liefst 20-4. Maar vorig jaar in de finale van Roland Garros was de 31-jarige Zwitser wel in vier sets de beste (4-6 6-4 6-3 6-4). Onderweg naar de eindstrijd ontsnapte Wawrinka in de derde ronde tegen Evans op het nippertje aan de uitschakeling. Hij moest zelfs een matchpunt wegwerken en trok pas na 4 uur en 7 minuten het laken naar zich toe. Tegen Del Potro en Nishikori speelde Wawrinka dan weer de pannen van het dak. Djokovic van zijn kant kende geen enkele moeite om zich te plaatsen voor de finale. Vesely moest forfait geven, Youzhny gooide de handdoek al in de eerste set en ook Tsonga gaf er na twee sets de brui aan. Enkel Janowicz en Monfils wisten een set één af te snoepen. Toch heerste er de nodige twijfel bij Djokovic vooral omdat hij regelmatig de kinesist op de baan riep voor zijn pols en voorarm.



Wawrinka knokt zich terug in de match en hangt bordjes gelijk

Twijfel waarvan weinig te merken was in het begin van de eerste set. Djokovic ging meteen door de opslag van Wawrinka en versierde bij een 5-3 voorsprong ook twee setpunten. De Zwitser werkte ze vakkundig weg, maakte ook de break ongedaan en sleepte er een tiebreak uit. Daarin brak de te hoge foutenlast en een matige opslag Wawrinka zuur op (in totaal liefst 20 stuks in de eerste set tegenover 10 voor Djokovic), 7-6. In de tweede set kantelde de partij. Het was de Serviër die de missers opstapelde en wiens service alsmaar meer begon te sputteren. De nummer drie van de wereld krikte zijn niveau dan weer op met zijn gekende backhand rechtdoor die veel schade aanrichtte. Djokovic kon een vroege break nog wel ongedaan maken, maar leverde bij 4-5 een tweede keer zijn opslag in, 4-6 en alles te herdoen na 1 uur en 45 minuten. © photo news. We see you #StanTheMan! Wawrinka strikes first, breaking #Djokovic and consolidating on his serve to take a 4-1 lead pic.twitter.com/FyIMbR4piZ — US Open Tennis (@usopen) Sun Sep 11 00:00:00 MEST 2016