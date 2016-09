Door: redactie

11/09/16 - 22u42

© epa.

US Open Op dit moment is de mannenfinale van de US Open tussen Novak Djokovic en Stanislas Wawrinka aan de gang, de apotheose van twee weken toptennis. De Servische nummer één van de wereld gaat voor zijn 13e grandslamtriomf, zijn derde in New York. Wawrinka, het derde reekshoofd, won nog nooit op Flushing Meadows, maar versloeg vorig jaar in de finale van Roland Garros wel 'Nole' in vier sets. Mis hieronder niets van het duel via onze livescore!