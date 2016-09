Kerber na US Open-winst: "Al mijn dromen komen dit jaar uit"

Door: redactie

11/09/16 - 08u20 Bron: Belga

Voor Angelique Kerber is het de tweede Grandslamzege van het jaar, na winst op de Australian Open © afp.

Als kind droomde Angelique Kerber van het winnen van grandslamtoernooien en van de eerste plaats op de wereldranglijst. "En vandaag is de dag", zei de Duitse tennisster gisteren in New York met tranen in haar ogen, na haar winst van de Tjechische Tsjechische Karolina Pliskova. "Hier in New York heb ik mijn tweede grandslamtitel gepakt en morgen ben ik de nummer één van de wereld. Al mijn dromen komen dit jaar uit."