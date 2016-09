Geen nieuwe stunt van Tsjechisch opslagkanon: Kerber beleeft droomjaar met twee grandslamtitels

Door: redactie

US Open Angelique Kerber heeft haar nieuwe nummer één positie nog wat extra glans gegeven. De 28-jarige Duitse versloeg in New York na een zinderende finale Karolina Pliskova, de verrassing van het toernooi. Setstanden: 6-3 4-6 6-4. Kerber, die ook al de Australian Open eerder dit jaar won, treedt zo in de voetsporen van Steffi Graf, tot nog toe de enige Duitse die ooit de US Open op haar naam schreef.

© epa. © ap. Kerber stoomde zonder setverlies door naar de finale. Hercog, Lucic-Baroni, Bellis, Kvitova, Vinci en Wozniacki hadden allemaal niets in de pap te brokken. Pliskova van haar kant had meer moeite om de eindstrijd te halen. Tegen Venus Williams moest ze in de vierde ronde een matchbal wegwerken om de derde set via een tiebreak naar haar hand te zetten. De Tsjechische maakte in de halve finale wel indruk door ook zus Serena naar huis te sturen. Bovendien won ze recent het toernooi in Cincinnati door jawel Kerber in twee sets te verslaan. De Duitse won amper vier spelletjes.



Solide Duitse

Kerber was gewaarschuwd, maar Pliskova had last van plankenkoorts. Ze leverde al in het openingsgame haar opslag in en wist daarna haar kansjes niet te grijpen. De kersverse nummer één van de wereld bleef bijna foutloos (amper drie onnodige fouten in de eerste set tegenover 17 voor Pliskova), pareerde nagenoeg elke aanval van de Tsjechische en werkte drie breakkansen weg. Kerber profiteerde ook optimaal van de zwakkere tweede opslag - Pliskova won amper 29% van de punten op tweede opslag - en verzilverde zelf haar eerste setpunt, 3-6. Lees ook Uitgefloten door publiek, onderuit gehaald door McEnroe: Monfils excuseert zich omdat hij "anders" is

Net als vorig jaar laat Serena Williams zich in de halve finales verrassen (al heeft ze een 'excuus')

Kersverse nummer één van de wereld Kerber stoomt zonder setverlies door naar finale © photo news.

Pliskova krabbelt overeind © ap. Ook in het tweede bedrijf was het niveauverschil tussen beide dames klein. Pliskova bleef maar beuken van achteruit met haar stevige forehand en backhand en wist de balans winners-fouten nu wel positief te houden. De irritatie bij de Duitse groeide halfweg de tweede set te meer omdat ze besefte dat de wedstrijd lichtjes uit haar handen aan het glippen was. De nummer elf van de wereld wist nu wel een breakkans te benutten en ging in het zevende game door de opslag van Kerber. De winnares van de Australian Open was zowaar even het noorden kwijt. Ze ging alsmaar meer fouten maken en kon de achterstand niet meer goedmaken, 4-6.



Pliskova geeft het uit handen

Spannend was de derde set zeker, maar het niveau daalde wel zienderogen. Zowel Kerber als Pliskova sloegen te veel fouten om nog echt van een topwedstrijd te kunnen spreken. De Tsjechische leek met een vroege break haar schaapjes op het droge te hebben. Ze liep uit naar 3-1, maar dan stokte de machine. Verlamd door de stress stapelde ze de missers op (liefst 18 stuks in set drie) en liet ze Kerber terug in de match komen. De Duitse wist wel haar kalmte te bewaren en ging op en over haar opponente. 'Op love' maakte ze het na meer dan twee uur af, 6-4.



Kerber won dit jaar onder meer de Australian Open en het WTA-toernooi van Stuttgart, pakte op de Spelen van Rio olympisch zilver en bereikte ook de finale op Wimbledon. Met de eindwinst op de US Open zet ze de kers op de taart. © reuters.

Portret Kerber Angelique Kerber (Dui)



Nationaliteit: Duitse



Geboortedatum: 18/01/1988 (28 jaar)



Geboorteplaats: Bremen (Dui)



Woonplaats Puszczykowo (Pol)



Lengte: 1,72 m



Gewicht: 68 kg



Linkshandig, tweehandige backhand



Nummer 2 van de wereld (vanaf maandag nummer 1)



Profspeelster sinds 2003



Palmares enkelspel: tien titels waarvan drie in 2016 (Australian Open, Stuttgart, US Open)



Grand Slams:



2 titels: Australian Open 2016, US Open 2016



1 finale: Wimbledon 2016



3 halve finales: US Open 2011, Wimbledon 2012, US Open 2016



Fed Cup: 1 finale (2014) © afp.