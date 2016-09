Door: redactie

Op dit moment is de vrouwenfinale op de US Open aan de gang. Angelique Kerber en de verrassende Karolina Pliskova strijden om de oppergaai. De Duitse, die maandag Serena Williams van de troon stoot op de wereldranglijst, gaat op zoek naar haar tweede grandslamzege (ze won eerder dit jaar al de Australian Open). De Tsjechische Pliskova staat voor het eerst in haar carrière in een finale. Mis hieronder niets van het duel.