Murray en Soares eindigen het seizoen zoals ze het begonnen

Door: redactie

10/09/16 - 20u04 Bron: Belga

© getty.

De Schot Jamie Murray en de Braziliaan Bruno Soares hebben de finale van het mannen dubbelspel op de US Open gewonnen. Ze klopten het Spaanse duo Guillermo Garcia-Lopez en Pablo Carreno-Busta in twee sets (6-2 en 6-3).

Murray en Soares, het vierde reekshoofd in New York, klaarden de klus in één uur en twintig minuten. De twee zijn het eerste duo sinds de Bryan-broers in 2013 die in hetzelfde jaar verschillende grandslamtoernooien konden winnen. Ze pakten eerder dit jaar ook al de zege op de Australian Open.



Door de overwinning is het duo zeker van deelname aan de ATP Finals in Londen. Ook de Fransen Herbert en Mahut en de Amerikaanse broers Bryan zijn al zeker van hun deelname.



Soares strijkt volgende week met de Braziliaanse Davis Cup-ploeg in Oostende neer, waar in de barrages voor de Wereldgroep België wacht. De Braziliaanse selectie bestaat voorts uit Thomaz Bellucci (ATP 65), Thiago Monteiro (ATP 98) en die andere dubbelspecialist Marcelo Melo. De Belgische kapitein Johan Van Herck selecteerde David Goffin (ATP 14), Steve Darcis (ATP 106), Ruben Bemelmans (ATP 181) en Joris De Loore (ATP 219).