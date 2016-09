Uitgefloten door publiek, onderuit gehaald door McEnroe: Monfils excuseert zich omdat hij "anders" is

Opschudding op de US Open, al was dat met ene Gaël Monfils in de halve finale nu niet meteen een verrassing. De spectaculaire maar mentaal labiele Fransman (30) sloeg op het einde van een zo goed als verloren eerste set aan het 'tanken', een in het tennis beruchte term waarbij punten weggegeven worden om zo de tegenstander uit ritme en concentratie te halen. Monfils kroop zo ook even onder de huid van Djokovic, alleen om uiteindelijk toch duidelijk te verliezen: 6-3, 6-2, 3-6, 6-2. Zowel tijdens als na de match kreeg hij er zwaar van langs, maar op zijn persconferentie achteraf won hij met zijn eerlijkheid veel punten terug.

Op de persconferentie achteraf toonde Monfils zich van zijn eerlijkste en intieme kant. "Natuurlijk gaf ik alles", fulmineerde hij eerst. "F***, yes, I'm competing. Ik speel hier mijn beste tennis. Maar 'de guy' (Djokovic, nvdr) begon gewoon veel te goed. Dan moet ik van tactiek veranderen. Daarvoor heb je durf en lef nodig. Ik denk dat ik dat toonde, tegen het nummer één van de wereld. Omdat ik wou winnen. Ik zocht gewoon naar een manier waarop ik dat kon doen. Dan ga je bij een opslag op het midden van je courthelft staan of sla je een trage bal terug. Dan gaat hij in de fout of komt hij naar het net en kan hem passeren. Het was een geweldige strategie. Mocht ik 'clean' blijven tennissen, had hij me afgemaakt. Waarom anderen dat ook niet doen? Misschien wel omdat ze schrik hebben van jullie, de pers..."



"Mijn excuses indien het niet adademisch was. Sorry dat ik anders ben. Maar uiteindelijk doe je het met de middelen die je hebt. Ik heb mijn snelheid, mijn instinct en flair zodat ik Djokovic uit zijn zone kan halen. Maar hij was finaal gewoon te goed." © photo news. Glorious from Monfils - much more like it! https://t.co/4RbrLxPGQE — Eurosport UK (@Eurosport_UK) Fri Sep 09 00:00:00 MEST 2016 © photo news. What a point! ¿¿ https://t.co/f16HmwysmC — Eurosport UK (@Eurosport_UK) Fri Sep 09 00:00:00 MEST 2016

Geconfronteerd met de kritiek van McEnroe toonde Monfils zijn kwetsbare zelve. "Well, I just know. I don't know. You know - I like John. Ik vind hem fantastisch. Spijtig dus dat hij, zo'n legende, die dingen gezegd heeft. Want uiteindelijk kan ik tegen John alleen maar zeggen dat ik de beste wil zijn. Dat is moeilijk, weet je. Maar ik doe mijn best. Sorry als jullie, de pers, mij onprofessioneel vinden. Ik werk, ik leer ook nog en -zeker en vast- faal ik ook geregeld. Daar probeer ik me telkens over te zetten. Het doet pijn om zo'n dingen te horen. want als hij mij onprofessioneel vindt, dan vindt hij ook mijn coach onprofessioneel, mijn kine, mijn hele team, weet je. Ik wil er altijd met John eens over praten. Het is makkelijk om mij te bekritiseren omdat ik nauwelijks iets win. Ik doe het nu eenmaal anders. Met een glimlach, dat wel." Reporter: "Why did you rip your shirt open?"

