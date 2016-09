Novak Djokovic naar finale op US Open

Door: redactie

10/09/16 - 00u12

© ap.

Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Servische nummer één van de wereld haalde het in de halve finale in vier sets van de Fransman Gael Monfils. Het werd 6-3, 6-2, 3-6, 6-2.



In de finale neemt Djokovic het op tegen de winnaar van de confrontatie tussen de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 3) en de Japanner Kei Nishikori (ATP 7).