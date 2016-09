Siegemund en Pavic pakken zege in gemengd dubbel op de US Open

Thomas Lissens

9/09/16 - 20u04 Bron: Belga

Pavic en Siegemund mochten de trofee in de lucht steken. © ap.

De Duitse Laura Siegemund en de Kroaat Mate Pavic hebben het gemengd dubbelspel gewonnen op de US Open, dat is het vierde en tevens laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

In de finale op Flushing Meadows in New York haalden ze het in twee sets (twee keer 6-4) van hun Amerikaanse tegenstanders Coco Vandeweghe en Rajeev Ram.



Voor de 28-jarige Siegemund en de vijf jaar jongere Pavic, die samen in New York geen set verloren, was dit de eerste grandslamtitel. Op de erelijst volgen ze de Zwitserse Martina Hingis en de Indiër Leander Paes op, die deze editie in de tweede ronde uitgeschakeld werden door Vandeweghe en Ram.