Martina Hingis zal dubbeltitel niet verlengen op US Open

Door: redactie

8/09/16 - 22u23 Bron: Belga

© getty.

Martina Hingis zal haar dubbeltitel op het US Open niet verlengen. De 35-jarige Zwitserse, nummer twee van de wereld in het dubbelspel en voormalig nummer een in enkel en dubbel, werd vandaag samen met de Amerikaanse Coco Vandeweghe de weg naar de finale versperd door de Françaises Caroline Garcia en Kristina Mladenovic. Het Franse paar, eerste reekshoofd op het hardcourt in Flushing Meadows, won in 1 uur en 11 minuten met 6-3 en 6-4.