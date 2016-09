Overweldigende steun wordt felgeplaagde del Potro duidelijk eventjes te veel

Yari Pinnewaert

8/09/16 - 09u49 Bron: Belga, eigen berichtgeving

video Tennisfans in het Arthur Ashestadion waren afgelopen nacht getuige van wat misschien wel hét moment van de US Open was. Toen Stan Wawrinka in de vierde set mocht opslaan voor de wedstrijd tegen Juan Martin del Potro, hield die laatste het niet droog. Niet omdat hij op punt stond om te verliezen, wél om heel andere redenen.

© ap. De 27-jarige Argentijn was in 2009 nog eindlaureaat op de US Open, wat hem toch wel een bevoorrechte status heeft opgeleverd bij de Amerikaanse tennisfans. Nadien ging het, vooral door een aanslepende polsblessure, bergaf voor Del Potro. Zo stond hij een hele poos aan de kant, waardoor hij is afgegleden naar de 142ste plaats op de wereldranglijst en zowaar een wildcard nodig had om zich van zijn deelname in New York te kunnen verzekeren.



"Groter dan winst"

Toen hij op het punt stond zijn kwartfinale te verliezen werd hij dan ook als een ware held geëerd in het legendarische tennisstadion en dat maakte héél wat emoties los. "Ik kan een wedstrijd verliezen, maar dit zal ik nooit vergeten. Dit is groter dan winst in eender welke wedstrijd", aldus Del Potro na zijn staande ovatie. "Ik ben zo fier dat het publiek me op deze wijze eert, want ik heb echt wel heel hard gewerkt om terug te kunnen tennissen. De fans hebben me zo gelukkig gemaakt dat deze nederlaag me eigenlijk weinig kan schelen", luidde het ook nog. Lees ook Propaganda voor het tennis: Nishikori na titanengevecht voorbij Murray

Del Potro duidelijk geëmotioneerd na staande ovatie op het moment dat Wawrinka kon gaan serveren voor de match... © ap. ... Waarna ook een dikke knuffel van de Zwitser volgt... © ap. ... En Del Potro met opgeheven hoofd het publiek dankt voor de geboden steun. © ap.