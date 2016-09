2.017 euro per minuut voor Djokovic

Filip Dewulf

Novak Djokovic zit voor de tiende opeenvolgende keer in de halve finale van de US Open, maar veel moeite moest hij daarvoor niet doen. Voor het eerst in het professionele tijdperk kreeg een speler op weg naar de laatste vier twee opgaves en een forfait in de schoot geworpen. Hopelijk kan Gaël Monfils (ATP 12) morgen op zijn minst de wedstrijd uitspelen.



Door de walk-over tegen Jiri Vesely in de tweede ronde en de opgaves van Mikhail Youzhny in de derde ronde - na amper zes games - en Tsonga in de kwartfinale, stond het eerste reekshoofd amper negen sets - een record - en zes uur en 26 minuten op de baan. Djokovic verdiende daarmee in New York 2.017 euro per minuut aan prijzengeld. Om even te vergelijken: zijn volgende opponent, Gaël Monfils, die tot nu toe nog geen set moest afgeven in het toernooi, deed er bijna tien uur over om de halve finale te halen.