Serena Williams met moeite naar halve finales US Open

Door: redactie

8/09/16 - 04u46 Bron: ANP

Serena Williams © afp.

Tennisster Serena Williams is met pijn en moeite doorgedrongen tot de halve finales op de US Open in New York. De Amerikaanse nummer één van de ranking had het erg lastig tegen de Roemeense Simona Halep: 6-2 4-6 6-3.