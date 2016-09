Droom van 18-jarig Kroatisch toptalent spat uit elkaar in kwartfinales

Door: redactie

7/09/16 - 20u12 Bron: Belga

Ana Konjuh © reuters.

Karolina Pliskova (WTA-11) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het US Open in New York. De 24-jarige Tsjechische had weinig moeite met de Kroatische revelatie Ana Konjuh (WTA-92) en won met twee keer 6-2, na amper 57 minuten spelen.