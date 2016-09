Door: redactie

7/09/16

De Fransman Jo-Wilfried Tsonga moet opgeven met een blessure. © afp.

Tennisser Novak Djokovic, de nummer 1 op de wereldranglijst en titelverdediger op de US Open, heeft zich zonder enig probleem naar de halve finale gespeeld. De Serviër versloeg de Fransman Jo-Wilfried Tsonga met het grootste gemak in ruim een uur.

Toen de stand 6-3 6-2 was moest Tsonga (nummer 9 op de ranglijst), mede door een blessure de strijd opgeven.



Mocht Djokovic opnieuw in de finale komen en deze winnen, dan wordt het zijn derde US Open-titel.