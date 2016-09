Angelique Kerber plaatst zich als eerste voor halve finale US Open

Door: redactie

6/09/16

's Werelds nummer twee Angelique Kerber heeft zich vandaag als eerste voor de halve finales van het US Open geplaatst. De 28-jarige Duitse versloeg de Italiaanse Roberta Vinci (WTA-8), vorig jaar runner-up, in 1 uur en 17 minuten met 7-5 en 6-0. De 33-jarige Italiaanse ondervond te veel last van een beenblessure om Kerber volwaardig tegenstand te kunnen bieden.

Om een plaats in de finale neemt Kerber het op tegen de winnares van de partij tussen de Deense Caroline Wozniacki (WTA-74) en de Letlandse Anastasija Sevastova (WTA-48).



Het is de tweede keer dat Kerber op het US Open de halve finales bereikt, in 2011 stopte het daar voor haar. Sindsdien schopte ze het nooit verder dan de achtste finales op het hardcourt in Flushing Meadows. Dit jaar won Kerber het Australian Open en was ze runner-up op Wimbledon. In New York kan ze de Amerikaanse Serena Williams van de eerste plaats op de wereldranglijst verdrijven.