Federer kijkt met pijn in het hart naar US Open

Door: redactie

6/09/16 - 17u07 Bron: ANP

© EPA.

Roger Federer (35) is deze weken de grote afwezige bij de US Open in New York. De Zwitserse toptennisser herstelt thuis van een knieblessure. De ontwikkelingen op Flushing Meadows houdt de huidige nummer vier van de wereldranglijst niettemin nauwlettend in de gaten.

"Ik betrap mezelf erop dat ik telkens de uitslagen bekijk. Daarmee verras ik mezelf ook. Sinds 1998 ben ik elk jaar in New York geweest. Het voelt raar om nu in de Zwitserse bergen te zitten terwijl de US Open bezig is", liet de zeventienvoudig grandslamkampioen bij de NOS weten.



Federer vindt het prima dat de Amerikaanse Serena Williams hem gisteren zijn record afpakte voor het aantal overwinningen op een grandslamtoernooi (307 tegen nu 308). "Ik vind het vooral prachtig dat Serena nog steeds actief is, want ik heb even gedacht dat haar carrière eerder voorbij zou zijn. Ze had namelijk ook op haar 25ste kunnen stoppen, zoals zoveel tennissters."



Federer, die mikt op een rentree begin komend jaar, wil zelf ook nog wel een paar jaar door op het hoogste niveau. "Daarom heb ik er ook, met pijn in het hart, voor gekozen om het nu even rustig aan te doen. De komende maanden worden cruciaal en ik denk er supersterk uit te komen, want normaal heb ik niet zo'n lange trainingsperiode."