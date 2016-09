Serena Williams naar kwartfinale US Open met recordoverwinning

Marie Rutsaert

De korte overwinning van de Amerikaanse Williams op Yaroslava Shvedova lijkt geen match voor de geschiedenisboeken, maar is dat wel. Williams walste over de Kazakse met een 6-2 en 6-3 score. Niets speciaal, behalve dat het Williams haar 308ste Grand Slam overwinning was. Een record.