Wanhopige tennisser stuurt tijdens match sms aan zijn vrouw

De wanhoop nabij na een 2-0 achterstand in sets, ging Marcos Baghdatis tot een ongebruikelijke actie over in zijn achtste finale op de US Open. De Cypriotische tennisser greep tijdens een kantwissel naar zijn mobiele telefoon en begon er verwoed op te tokkelen. Niet zomaar wat, neen, Baghdatis verstuurde een sms naar zijn vrouw. "Ik had gewoon zin om haar een boodschap te sturen", zei de Cyprioot na afloop. "Ik was gefrustreerd en vond geen oplossing. Het is de eerste keer dat ik dit tijdens een wedstrijd doe. Ik vroeg me af: waarom niet?"



De noodkreet van Baghdatis aan zijn echtgenote, de Kroatische ex-tennisster Karolina Sprem, bracht hem jammer genoeg geen soelaas. De Fransman Gaël Monfils bleek met 6-3, 6-2, 6-3 veel te sterk. Baghdatis hield aan zijn initiatief overigens een waarschuwing van de scheidsrechter over. "Een waarschuwing is normaal, zo zijn de regels", aldus de Cyprioot. "Of ik een boete zal krijgen, weet ik niet. Ik zou het in elk geval overdreven vinden. Ik heb niemand beledigd of gedood. Ik kan de sms laten zien. Hij was niet aan mijn coach gericht, maar aan mijn vrouw."