Djokovic moeiteloos naar kwartfinale in New York

© afp.

Novak Djokovic heeft eenvoudig de kwartfinales van de US Open bereikt. De Servische nummer één van de wereld had weinig moeite met de ongeplaatste Brit Kyle Edmund, die hij in iets minder dan twee uur in drie sets opzij zette. Het werd 6-2, 6-1, 6-4.



In de kwartfinale neemt Djokovic het op tegen Jo-Wilfried Tsonga. De als negende geplaatste Fransman versloeg de Amerikaan Jack Sock in vier sets. Na ruim 3 uur stond de eindstand op het scorebord: 6-3, 6-3, 6-7 (5/7), 6-2. Tsonga drong in 2011 en 2015 eveneens tot de kwartfinales door. Hij haalde echter nog nooit de halve finale in New York.