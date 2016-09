Nadal sneuvelt in vierde ronde op US Open

Bewerkt door: Redactie

Rafael Nadal. © epa.

Rafael Nadal is uitgeschakeld op de US Open. De Spaanse nummer vijf van de wereld verloor in de vierde ronde in vijf sets van Lucas Pouille. De Fransman trok in de vijfde set in een tiebreak aan het langste eind: 8-6.