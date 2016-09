Serena Williams met recordzege naar achtste finales

Door: redactie

US Open 's Werelds nummer een Serena Williams heeft zich probleemloos voor de achtste finales van het US Open geplaatst. De 34-jarige Amerikaanse ontdeed zich in de derde ronde in 59 minuten met 6-2 en 6-1 van de Zweedse Johanna Larsson (WTA-47).