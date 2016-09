Rafael Nadal en Angelique Kerber laten geen steek vallen

Door: redactie

3/09/16 - 08u24 Bron: Belga

Rafael Nadal. © getty.

Rafael Nadal (ATP 5) heeft zich afgelopen nacht vlot geplaatst voor de achtste finales van de US Open in New York. De Spanjaard versloeg in de derde ronde de Rus Andrey Kuznetsov (ATP 47) met 6-1, 6-4 en 6-2.

Het vierde reekshoofd speelt om een plaats in de kwartfinales tegen de Fransman Lucas Pouille (ATP 25).



Nadal, 30, won de US Open in 2010 en 2013. Vorig jaar werd hij in de derde ronde verrast door de Italiaan Fabio Fognini.



In het vrouwentoernooi schaarde tweede reekshoofd Angelique Kerber (WTA 2) zich vrijdag bij de laatste zestien. De Duitse was met twee keer 6-1 veel te sterk voor de 17-jarige Amerikaanse Catherine Bellis (WTA 158).



Kerber, die in januari de Australian Open won, stoot in de achtste finales op de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 16), tweevoudig Wimbledonkampioene. Lees ook Novak Djokovic profiteert van opgave Youzhny in derde ronde op US Open

Een dolle nacht in New York: Konta zakt in elkaar, onderhandse opslag op matchpunt en Nadal uitgedaagd Angelique Kerber. © photo news.