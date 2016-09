Novak Djokovic profiteert van opgave Youzhny in derde ronde op US Open

Thomas Lissens

2/09/16 - 23u03 Bron: Belga

Titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1) heeft zich amper moeten inspannen om de achtste finales van de US Open te bereiken. Zijn Russische tegenstander Mikhail Youzhny (ATP 61) gooide bij een 4-2 achterstand in set 1 de handdoek door een blessure aan het linkerbeen.

Djokovic, die de US Open al twee keer won (in 2011 en 2015), speelt om een plaats in de kwartfinales tegen de Amerikaan John Isner (ATP 21) of de Brit Kyle Edmund (ATP 84).



Het Servische topreekshoofd had zich overigens voor de derde ronde geplaatst zonder te spelen na het forfait van de Tsjech Jiri Vesely (ATP 49).