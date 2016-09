Tweevoudig finaliste Caroline Wozniacki schaart zich bij laatste 16 op US Open

Bewerkt door: Glenn Bogaert

2/09/16 - 19u15 Bron: Belga

© photo news.

Caroline Wozniacki (WTA 74) heeft zich vandaag gekwalificeerd voor de achtste finales van de US Open. In de derde ronde versloeg de voormalige nummer 1 de Roemeense Monica Niculescu (WTA 58) met 6-3 en 6-1.

De volgende opponente van de Deense blondine Wozniacki wordt de Japanse Naomi Osaka (WTA 81) of het Amerikaanse achtste reekshoofd Madison Keys (WTA 9).



Tiende beurt

De 26-jarige Wozniacki staat voor de tiende keer op de tabel van de US Open. In 2009 (tegen Kim Clijsters) en 2014 (tegen Serena Williams) bereikte ze de finale in New York.