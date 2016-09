Speeltje van 134 miljoen beroert de gemoederen: "Ik hoor helemaal niets meer"

Door: redactie

2/09/16 - 11u03

© ap.

In New York sprongen ze net geen gat in de lucht toen woensdag laat de eerste regendruppels op het beton van het Arthur Ashe Stadium spatten. Eindelijk konden ze hun speeltje van 150 miljoen dollar (134 miljoen euro) showen. De toeschouwers applaudisseerden toen de regen heviger werd en gingen helemaal uit hun dak toen... het dak dichtgeschoven werd. Al snel maakte het gejuich plaats voor gemor, vooral bij de spelers dan. Het lawaai van het publiek bleek een enorm storende factor. De fans op de US Open staan sowieso al bekend voor hun luidruchtigheid en door de insluiting met het dak werd het geluid versterkt. Het was komisch hoe stoelscheidsrechter Cédric Mourier tijdens de match tussen Nadal en Seppi meer dan twintig keer het publiek aanmaande tot stilte. Maar het oorverdovende geroezemoes - er werd maar liefst 88 decibel gemeten, het equivalent van een stevige mixer - kon niet uitgeschakeld worden. "Met deze nieuwe constructie is er altijd lawaai", aldus Nadal. "Ook als het dak niet dicht is. Soms was het wel een beetje te."

Murray: "Ik hoor niets meer"

Één dag later was het opnieuw prijs. De hemelssluizen gingen open en het dak werd weer dichtgeschoven. Onder meer Andy Murray was één van de 'gelukkigen'. De Schotse nummer twee van de wereld had geen klant aan Marcel Granollers (6-4 6-1 6-4), maar wel aan het nieuwe dak. "Omdat er zoveel lawaai was, dachten we eerst dat het de mensen waren die het stadion binnenkwamen, maar blijkbaar was het de regen op het dak. Het was echt wel luid. Je kan bijna niets meer horen, behalve dan de calls van de lijnrechter. We gebruiken onze oren om te tennissen. Het gaat niet enkel om de ogen. Het helpt ons om de snelheid en de spin van de bal waar te nemen. Als je niets meer hoort, heeft dat een grote impact."



Ook zijn tegenstander Granollers had achteraf een woordje klaar over het dak. "We zijn het niet gewoon om met zoveel lawaai te spelen. Het was moeilijk om me te concentreren en ik had het gevoel dat ik de ballen volledig verkeerd raakte. De regen in combinatie met het gesloten dak, maakte spelen echt bijna onmogelijk." Bij de organisatie van de US Open relativeren ze de harde taal van Murray en Granollers. "Als het regent, krijg je automatisch lawaai. We zullen er alles aan doen om dit in de toekomst te beperken en zoeken naar oplossingen. Aan de andere kant is het onmogelijk om al het geluid volledig te dempen en zullen de spelers en de fans ermee moeten leren leven."