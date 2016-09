Serena Williams evenaart record van Navratilova

Door: redactie

2/09/16 - 09u34 Bron: Belga

© epa.

US Open Zesvoudig toernooiwinnares Serena Williams (WTA 1) heeft zich donderdag (plaatselijke tijd) probleemloos geplaatst voor de derde ronde op de US Open. De Amerikaanse nummer een van de wereld haalde het in de tweede ronde in twee sets (twee keer 6-3) van haar landgenote Vania King (WTA 87).

© ap. © photo news.

Voor Serena Williams was het de 86e zege op de US Open en de 306e overwinning op een grandslamtoernooi. Daarmee evenaart ze het record van levende legende Martina Navratilova. In de volgende ronde wacht de Zweedse Johanna Larsson (WTA 47).



Voor Serena, die dertien aces sloeg en nog geen enkele set moest afstaan op deze editie, staat er heel wat op het spel in deze US Open. Na haar verrassende uitschakeling vorig jaar in de halve finales tegen de Italiaanse Roberta Vinci is 's werelds nummer een uit op revanche in New York. Ze mikt er op een 23e grandslamtitel in haar carrière en bij een eindzege zou ze de Duitse Steffi Graff passeren als meest succesvolle speelsters aller tijden. Met zeven eindzeges zou ze dan ook recordhoudster worden op de US Open, nu deelt ze het record nog met haar landgenote Chris Evert. De medaille heeft echter ook een keerzijde, want bij een vroegtijdige uitschakeling loopt ze het risico haar leidersplaats op de wereldranking af te moeten staan aan Angelique Kerber, op voorwaarde dat de Duitse het toernooi dan ook wint.



Ook zus Venus Williams (WTA 6) verloor nog geen set in New York en stootte met 6-2 en 6-3 tegen de Duitse Julia Görges (WTA 64) door naar de derde ronde. De tweevoudige US Open-winnares neemt het daarin op tegen de Duitse Laura Siegemund (WTA 27). De Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 4) had eveneens slechts twee sets nodig tegen de Britse Naomi Broady (WTA 82): 7-6 (9/7) en 6-3.



Bij de mannen is de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 3) door naar de derde ronde. De als derde geplaatste Wawrinka haalde het in drie sets (6-1, 7-6 (7/4), 7-5) van de Italiaan Alessandro Giannessi (ATP 243). Tweede reekshoofd Andy Murray (ATP 2) ondervond geen enkele moeite met de Spanjaard Marcel Granollers (ATP 45). De olympische kampioen haalde het dan ook in drie sets: 6-4, 6-1 en opnieuw 6-4.