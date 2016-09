Door: redactie

US Open Kirsten Flipkens (WTA 56) en Belinda Bencic hebben donderdagavond in de eerste ronde van het dubbelspel op de US Open verloren van de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni en de Amerikaanse Maria Sanchez. "Flipper" en haar Zwitserse partner verloren in twee sets (6-4, 6-4), na een wedstrijd van 1 uur en 16 minuten.