Een dolle nacht in New York: Konta zakt in elkaar, onderhandse opslag op matchpunt en Nadal uitgedaagd

Door: redactie

1/09/16 - 18u13

video Dag drie vannacht alweer op de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar, en het werd een nacht om niet snel te vergeten. Verschillende spelers stalen op hun manier de show en er was uiteraard ook weer heel wat drama.

Op court 13 hield het publiek de adem in toen Johanna Konta in de tweede set op setpunt voor Tsvetana Pironkova plots neerstuikte. Een dokter kwam meteen de baan op en de Britse nummer 14 kwam er zonder al te veel kleerscheuren vanaf. Het bleek uiteindelijk 'maar' om een warmteklop te gaan. Konta won de wedstrijd zelfs nog in drie sets van de Bulgaarse, 6-2 5-7 6-2.



Niet veel later kon het publiek in het Arthur Ashe Stadium smullen van de partij tussen showman Gaël Monfils en Jan Satral. Het Franse tiende reekshoofd staat altijd garant voor spektakel, maar ook de Tsjechische nummer 226 van de wereld liet aardige dingen zien. Toen hij een korte dropvolley van Monfils heerlijk weglegde, kreeg hij van Monfils zelfs een high five.