Een nieuw grandslam, een nieuwe kledingrel: "Ze zien eruit als tennisballen"

Door: redactie

1/09/16 - 16u56

© PN.

US Open

Velen herinneren zich allicht nog wel de commotie die ontstond over de kledij voorafgaand aan Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar. Enkele speelsters maakten toen hun beklag bij kledingsponsor Nike over het feit dat het jurkje te kort en 'te sexy' zou zijn. Tennisster Lucie Hradecka loste dat probleem op door een legging aan te trekken, terwijl Eugenie Bouchard zich er allemaal weinig van aantrok (lees er hier alles over).



Op de US Open, die maandag in New York van start ging, ontketende Nike deze week opnieuw een klein relletje. De sportkledingfabrikant kwam met een fluo gele outfit (t-shirt, sokken en polsbandjes) op de proppen en dat leidde op Twitter uiteraard vrijwel meteen tot hilariteit: "Ze zien eruit als tennisballen". Bovendien zorgde het ook voor een gênant moment toen Petra Kvitova en Jelena Ostapenko én Jack Sock en Taylor Fritz het in dezelfde outfit tegen elkaar opnamen. Ook onder meer Jared Donaldson (die onze landgenoot David Goffin in de eerste ronde versloeg) en Ryan Harrison (die vannacht verrassend Milos Raonic naar huis stuurde) opteerden voor het fluo gele shirt.