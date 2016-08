Door: redactie

Rafael Nadal heeft zijn favorietenrol op US Open waargemaakt. De Spanjaard had aan slechts drie sets genoeg om te winnen van de Italiaan Andreas Seppi. Alleen in de tweede set kon Seppi zijn kwaliteiten laten zien. Met 6-0, 7-5 en 6-1 toonde Nadal dat hij terecht als vierde geplaatst is voor het tennistoernooi. Voor de laatste set had hij maar een half uur nodig.