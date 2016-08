Milos Raonic in tweede ronde uitgeschakeld

Door: redactie

1/09/16 - 07u11 Bron: Belga

Milos Raonic. © photo news.

's Werelds nummer zes Milos Raonic werd woensdag al in de tweede ronde van het US Open uitgeschakeld. Het Canadese vijfde reekshoofd, op Wimbledon nog runner-up, moest met 6-7 (4/7), 7-5, 7-5 en 6-1 de duimen leggen voor de Amerikaanse kwalificatiespeler Ryan Harrison (ATP-120).

De uitschakeling van Raonic is de eerste grote verrassing in het mannentoernooi. De 25-jarige Canadees was één van de kandidaten voor de eindzege. De hitte in New York eiste echter duidelijk zijn tol. Raonic vroeg twee keer een medische time-out, maar dat bracht geen soelaas.



De 24-jarige Harrison neemt het in zijn volgende wedstrijd op tegen de Cyprioot Marcos Baghdatis (ATP-44). Die schakelde de Fransman Benoit Paire (ATP-34) met 6-2, 6-4, 3-6 en 6-4 uit.