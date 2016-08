's Werelds nummer drie Garbine Muguruza sneuvelt al in tweede ronde

Door: redactie

us open 's Werelds nummer drie Garbine Muguruza werd verrassend uitgeschakeld op het US Open. De 22-jarige Spaanse moest in de tweede ronde een 7-5, 6-4 nederlaag slikken tegen de 26-jarige Letlandse Anastasija Sevastova (WTA-48).

In de eerste ronde had Muguruza het maandag ook al knap lastig tegen onze 20-jarige landgenote Elise Mertens (WTA-137). Pas na 1 uur en 56 minuten moest de Limburgse kwalificatiespeelster met 2-6, 6-0 en 6-3 het hoofd buigen.



De in Venezuela geboren Muguruza won begin juni nog Roland Garros, vorig jaar was ze runner-up in Wimbledon en op het Australian Open bereikte ze vier keer de achtste finales. Het hardcourt in Flushing Meadows ligt haar echter blijkbaar echt niet. Bij haar eerste twee deelnames, in 2012 en 2014, werd ze al in de eerste ronde uitgeschakeld en vorig jaar liep het ook in de tweede ronde mis. Muguruza maakte kans om na het US Open nummer een van de wereld te worden, maar had het toernooi dan wel moeten winnen.



Sevastova maakte in 2015 na twee jaar blessureleed haar comeback in het WTA-circuit. Dit jaar speelde ze twee WTA-finales, zowel in Mallorca als Boekarest werd ze runner-up. Om een plaats in de achtste finales van het US Open neemt ze het op tegen de Oekraïnse Kateryna Bondarenko (WTA-59). Die knokte zich in drie lange sets (5-7, 7-6 (7/5), 7-5) voorbij de Chinese Zheng Saisai (WTA-61).