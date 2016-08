Novak Djokovic hoeft niet te spelen voor plaats in zestiende finales

Door: redactie

US Open 's Werelds nummer een Novak Djokovic heeft zonder te spelen de zestiende finales van het US Open bereikt. De titelverdediger moest het in de tweede ronde opnemen tegen de Tsjech Jiri Vesely (ATP-49), maar die gaf wegens een armblessure forfait. De volgende tegenstander voor de 29-jarige Serviër komt uit het duel tussen de Argentijn Guido Pella (ATP-51) en de Rus Mikhail Youzhny (ATP-61).