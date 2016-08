Na wonderbaarlijke comeback volgt nu ook voor Darcis aftocht op US Open

Door: Glenn Bogaert

31/08/16 - 21u26

© belga.

Geen tweede fenomenale comeback voor Steve Darcis op de US Open. De 32-jarige Luikenaar heeft zijn duel in de tweede ronde verloren van thuisspeler John Isner. Geen grote verrassing natuurlijk en onze landgenoot wist al snel hoe laat het was tegen het imposante opslagkanon. 6-3 en 6-4 in de eerste twee sets en met de rug tegen de muur kon 'The Shark' de uitschakeling nog hele even uitstellen. Na een hyperspannende tiebreak in set drie die op 10-12 uitdraaide, had de 31-jarige Isner aan één break in set vier genoeg om het af te maken. Een rottoernooi voor de Belgen in Flushing Meadows? Nou en of!