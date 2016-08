Murray vlot naar tweede ronde, 61 aces en servicerecord voor Karlovic

Door: redactie

31/08/16

© ap.

US Open Andy Murray (ATP 2) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op de US Open, het vierde en tevens laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

Het tweede reekshoofd op Flushing Meadows haalde het in de openingsronde vlot in drie sets (6-3 en twee keer 6-2) van de Tsjech Lukas Rosol (ATP 81). De wedstrijd duurde amper 52 minuten. De olympische kampioen en Wimbledon-winnaar neemt het in de tweede ronde op tegen de Spanjaard Marcel Granollers (ATP 45).



De Kroaat Ivo Karlovic (ATP 23) was dan weer goed voor een record in New York. In een spectaculaire vijfsetter (4-6, 7-6 (7/4), 6-7 (4/7), 7-6 (7/5), 7-5) tegen Taiwanees Lu Yen-hsun (ATP 73) sloeg Karlovic liefst 61 aces, waarmee hij beter deed dan de 49 aces van de Nederlander Richard Krajicek in 1999. Het 37-jarige opslagkanon lukte in zijn carrière al meer dan 11.000 aces.