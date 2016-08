Serena Williams ontdoet zich van lastpost Makarova

Door: redactie

31/08/16 - 06u50 Bron: AFP

© getty.

Serena Williams heeft moeiteloos de tweede ronde bereikt van de US Open. De als eerste geplaatste tennisster had genoeg aan twee sets (6-3, 6-3) om af te rekenen met Russin Ekaterina Makarova (WTA 29)

© epa.

"Ik ben goed begonnen aan de wedstrijd, dat is wat ik moest doen tegen een tegenstander van haar niveau", aldus Williams. In de volgende ronde neemt de Amerikaanse het op tegen haar landgenote Vania King (WTA 87)



Eerder bereikte ook de zus van de nummer één, Venus Williams, de tweede ronde. Zij versloeg de Oekraïense Katerina Kozlova in drie sets: 6-2, 5-7, 6-4. Die partij duurde liefst 2 uur en 42 minuten.