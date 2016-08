David Goffin na uitschakeling US Open: "Ik was ergens helemaal anders"

Door: redactie

31/08/16 - 02u16 Bron: Belga

David Goffin op de US Open. © ap.

"Ik had geen fysieke problemen, het probleem was vooral mentaal. Ik was ergens helemaal anders." Zo reageerde de Belgische nummer één David Goffin (ATP 14) nadat hij dinsdag verrassend werd uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De 25-jarige Luikenaar verloor in vier sets (4-6, 7-5, 6-4 en 6-0) tegen de 19-jarige Amerikaan Jared Donaldson (ATP 122).